Glutatyon nedir? Glutatyon ne işe yarar? Glutatyon hangi besinlerde bulunur?

Vücut için gerekli vitaminlerin korunmasını, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan Glutatyon nedir? Glutatyon ne işe yarar? Glutatyon hangi besinlerde bulunur?

Doğal ve güçlü antioksidan görevini üstlenen Glutatyon nedir? Glutatyon ne işe yarar? Glutatyon hangi besinlerde bulunur? Glutatyon görevi ve bilgileri haberimizde yer almaktadır.

GLUTATYON NEDİR?

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için vücudun ürettiği en güçlü antioksidan, glutatyon vücudun çöpçüsü olarak bilinir. Aminoasit olarak bilinen üç tip molekülden oluşur. Aminoasitler vücuttaki tüm proteinleri yapmak için farklı şekillerde birleşirler. Bu aminoasitler vücudumuzu temizler, bağışıklığımızı güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

GLUTATYON NE İŞE YARAR?

Araştırmalar yüksek glutatyon düzeylerinin kas hasarını azalttığını, kasların iyileşme süresini kısalttığını, kas kuvveti ve dayanıklılığını artırdığını ve metabolizmayı yağ depolama yerine kas yapımına kaydırdığını göstermektedir.

Cilde istenilen nem oranını sağlayarak hücrelerin yenilenmesine ve cildin güzelleşmesini sağlar. Hücre yenilenmesi ve oksit seviyesinin azalması, doğrudan cildin iyileşmesi anlamına gelir.

Cilde istenilen nem oranını sağlayarak hücrelerin yenilenmesine ve cildin güzelleşmesini sağlar. Hücre yenilenmesi ve oksit seviyesinin azalması, doğrudan cildin iyileşmesi anlamına gelir.

Vücutta kan şekerinin yarattığı etkiyi azaltmakta diyabetin kişilerde oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirger.

GLUTATYON HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Kuşkonmaz

Avokado

Ispanak

Bamya

Karnabahar

Domates

Havuç

Kavun

Greyfurt

Kabak