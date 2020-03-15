Glutatyon ile yaşlanmaya son
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Glutatyon ile yaşlanmaya son

Glutatyon ile yaşlanmaya son Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erbağ, glutatyon tedavisi ile seviyenin yükseltilmesinin yaşlılığı geciktirdiğini ve zihin performansını arttırdığını söyledi.

15.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:26
Glutatyon ile yaşlanmaya son

Glutatyon ile yaşlanmaya son

BURSA - Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erbağ, glutatyon tedavisi ile seviyenin yükseltilmesinin yaşlılığı geciktirdiğini ve zihin performansını arttırdığını söyledi.

Glutatyon tedavisi ile yaşlılığın geciktirildiğini ve durdurduğunu belirten Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erbağ, glutatyon tedavisi ile ilgili bilgiler verdi. Glutatyonun vücuttaki yabancı mikroorganizmalara karşı bağışıklığı güçlendiren önemli bir protein olduğunu söyleyen Erbağ, "Glutatyon aslında protein ve vücuttaki serbest oksijen radikalleri, vücuttaki yabancı mikroorganizmaları bağışıklığımızı güçlendiren en önemli proteinlerden bir tanesidir. Bu proteinin vücutta yaşla birlikte azaldığını biliyoruz. Bu proteinin azalmasında birçok hastalığın tetiklediğini biliyoruz. Bunların içerisinde birçok otoimmun hastalık var. Tip 1 diyabet, otoimmun troid hastalıkları, haşimato gibi birçok hastalık bu protein seviyesinin azalmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz bu proteini vücutta yüksek tutmaya çalışıyoruz. Aslında hepimizde bu protein mevcut ama yaşla ve serbest oksijen radikallerinin vücutta birikmesi bu protein seviyesini azaltıyor" diye konuştu.

Birçok farklı hastalığa karşı tedavinin etkinliğinin olduğunu söyleyen Erbağ, "Özellikle 40 yaş üzeri hastalarda bu protein seviyesinin düştüğü, bunun Alzeimer, demans ve birçok hastalık bunun içerisinde bulunan kanser türlerine de neden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 40 yaş üzeri hastalıklarda bu tedavinin gerçekten etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve gösterilmiş. Bu tür hastalıklarda hastalığın hem lüksünü engellemekte hem de kişilerin hasta olmalarını engellemek adına sağlıklı bireylere de uyguladığımız bir tedavi şeklidir. Tedavinin iki tane formülü var; oral tablet formu var hap şeklinde, ikinci formülü ise serum şeklinde uyguladığımız formül. Biz daha çok serum şeklinde olan formu tercih ediyoruz. Çünkü serum şeklinde uyguladığımız formül kan düzeyinin belli bir seviyeye ulaşmasını daha hızlı sağlıyor ve daha uzun süre vücutta glutatyon seviyesinin yüksekliğini sağlıyor. Bu kapsamda biz bu tedaviyi merkezimizde serum şeklinde uyguluyoruz" ifadesini kullandı.

"Yaşlandırmayı durduruyor"

3 aylık bir tedavi süreciyle yaşlanmanın durdurabileceğini savunan Erbağ, "Hastalığın süresi kişiye göre, hastalığa göre ve sağlığına göre değişmekte ama ortalama olarak biz bunları kürler şeklinde ayarlıyoruz. Ortalama söylemek gerekirse hastalığı olan bir bireyden bahsedersek, ayda bir kez üç ay süreyle düzenli olarak bu tedaviyi uygulamanın hastalığını baskılaması, semptonlarını kontrol altına almasında büyük önemi var. Yaşlandırmayı durduruyor, gerçekten çalışmalar bunu söylüyor. Glutatyon seviyesini yükseltmenin özellikle yaşlılığı geciktirdiği, zihin performansını arttırdığı, lemans girişini azalttığı çalışmalarla gösterilmiştir" dedi.

Glutatyon ile yaşlanmaya son

Kaynak: İHA

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Glutatyon ile yaşlanmaya son

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