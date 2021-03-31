GLQ coin nedir? Graphlinq Protocol (GLQ) Coin yorum ve grafiği
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GLQ coin nedir? Graphlinq Protocol (GLQ) Coin yorum ve grafiği

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GLQ coin nedir? Graphlinq Protocol (GLQ) Coin yorum ve grafiği

GLQ coin nedir? Graphlinq Protocol (GLQ) Coin yorum ve grafiği yükselişinin ardından merak ediliyor. GLQ coin, kodlama becerisi gerektirmeden bir sürecin otomatikleştirilmesi hizmetini sunmak için birden fazla blok zinciri ve merkezi veri akışı ile aynı anda çalışan bir IDE ve bir motor içeren bir araç setidir

Graphlinq Protocol bugünkü fiyatı ₺0,673490 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺77.246.402 TRY. Graphlinq Protocol son 24 saatte değişiklik göstermedi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2412, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 500.000.000 GLQ coin.

GraphLinq, kodlama becerisi gerektirmeden bir sürecin otomatikleştirilmesi hizmetini sunmak için birden fazla blok zinciri ve merkezi veri akışı ile aynı anda çalışan bir IDE ve bir motor içeren bir araç setidir. Graphlinq, Trading, DeFi ve benzeri ihtiyaçlarınıza uymanıza yardımcı olmak için GraphLinq kullanarak neredeyse ücretsiz ve gerçek zamanlı olarak Ethereum/ BSC veri beslemesine bağlanmanıza bile izin verir. Platform, canlı sürükle ve bırak eklentilerine ve aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi şablona sahiptir. Kullanıcılar, merkezi olmayan veya merkezi bir akıştan veri alıp telgrafa, webhook'a, uyumsuzluğa vb. Göndermek isterse veya bazı göstergelere dayalı bir ticaret botu kurmak isterlerse, blok zinciri odaklı her şey ve her şey yardımla otomatikleştirilebilir. Graphlinq Protokolü.

GLQ nedir?

GLQ, Ethereum (ERC20) üzerine inşa edilen Graphlinq ekosisteminin yerel belirtecidir. GLQ, görevleri otomatikleştirmek, olayları tetiklemek ve çok daha fazlasını blok zinciri üzerinden farklı süreçler yürütmek için platformun test ağında veya ana ağında bir grafik çalıştırmak için kullanılacaktır. Graphlinq'in Dokümantasyonunda belirtildiği gibi, ekosistem büyüdükçe GLQ daha fazla kullanım senaryosuna sahip olacaktır.

Ramazan Eles
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:26:18. #1.16#
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