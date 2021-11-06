GLASGOW CITY - Çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlılarından gösteri
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
Kelvingrove Parkında bir araya gelen göstericiler Göstericilerin açtıkları pankart ve dövizler Göstericilerin George Meydanına yürümeleri GLASGOW CITY - 26.
Kelvingrove Parkında bir araya gelen göstericiler
Göstericilerin açtıkları pankart ve dövizler
Göstericilerin George Meydanına yürümeleri GLASGOW CITY - 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nın(COP26) devam ettiği İskoçya'nın Glasgow kentinde çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlısı yaklaşık 50 bin kişi yürüyüş düzenledi. Kelvingrove Parkında bir araya gelen göstericiler buradan şehir merkezindeki George Meydanına yürüdü.