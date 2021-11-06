GLASGOW CITY - Çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlılarından gösteri

Kelvingrove Parkında bir araya gelen göstericiler

Göstericilerin açtıkları pankart ve dövizler

Göstericilerin George Meydanına yürümeleri GLASGOW CITY - 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nın(COP26) devam ettiği İskoçya'nın Glasgow kentinde çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlısı yaklaşık 50 bin kişi yürüyüş düzenledi. Kelvingrove Parkında bir araya gelen göstericiler buradan şehir merkezindeki George Meydanına yürüdü.