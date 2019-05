GKV Özel Ortaokulu "Dance Show 2019" sahneledi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından 13 farklı koreografiyle hazırlanan dans gösterisi Onat Kutlar sahnesinde sanatseverlerle buluştu. Büyük ilgi gören gösterilerin sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez de sanatseverlerin karşısına Dance Show 2019 gösterileriyle çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesinde düzenlenen gösteriye GKV Özel İlkokul ve Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, idareci ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. A. Gözde Taşdelen'in hazırladığı Koreografların sahnelendiği Dance Show 2019'da "Sandalye, Tutsaklık, Solo, Savaşçı Ruhlar, Tango, Hiphop, Çöp, Kafes (The Greatest, Tımarhane, Perhaps" adlı dans koreografilerinin yanı sıra GKV Özel Ortaokulu öğrenci korosu da sahne aldı. Büyük ilgi gören gösterilerin ardından davetliler sahne alan öğrencileri ayakta alkışladı. Etkinliklerin devam edeceği açıklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA