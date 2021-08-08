Gizlice evlenen Görkem Sevindik baba oluyor

Son olarak Show TV'de ekrana gelen 'Kırmızı Kamyon' dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in gizlice evlendiği ve yakında baba olacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak 'Kırmızı Kamyon' dizisinde Uğur karakterine hayat veren Görkem Sevindik'in geçen yıl pandemi döneminde basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir'le gizlice evlendiği ortaya çıktı. Her fırsatta basın mensuplarından kaçan sevgilisi Kübra Siyahdemir'le evlendiğini gizleyen Görkem Sevindik'in sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğrenildi. Sevindik'in ayrıca başka bir heyecan daha yaşıyor. Ünlü oyuncu baba olmak için gün sayıyor. Çift çok yakında bebeklerini kucağına alacak.

Kaynak: Snob Magazin