Gizemli 'Tekila Bitkisi', 57 Yıllık Bekleyişin Ardından Çiçek Verecek

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde bulunan ve üç metre uzunluğundaki bir bitki, ilk defa çiçek vermeye hazırlanıyor.

57 yıl boyunca hiç çiçek vermeyen bitki, 1962'de ekilmişti. Tekila yapımında kullanılan bu bitkinin hangi türe ait olduğu, çiçek açana kadar tam olarak bilinmiyordu.

Bahçede çalışan uzmanlar, bitkinin sonunda çiçek açacağını belirten bir başak vermesinden çok memnunlar. Bitki büyüdükçe tavan açılacak. Çiçek vermesinin ardından ölecek.

Devasa bir pırasa sapına benzeyen başağın ne kadar büyüyeceği bilinmiyor. Sadece tek bir defa çiçek veren ve tohum üreten bu bitkiler daha sonra ölüyor. Uzmanlara göre Agave heteracatha türü olan bu bitkinin hangi türe ait olduğu, çiçek vermesinin ardından kesinlik kazanacak.