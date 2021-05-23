Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Kültür Sanat

Kahramanmaraş'ta ucunun bir köyden girilip diğerinden çıktığı tahmin edilen gizemli mağara ziyaretçiler tarafından oldukça merak ediliyor. Mağaraya girildiğinde devasa boyutta olan sarkıtlar göze çarpıyor. 300 metre kadar ileri gidilebilen mağaranın geri kalan yerleri oksijen yetersizliği nedeniyle keşfedilemiyor.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Zeytindere Mahallesi'ndeki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor. Fatmalı Mahallesi'nden girilip Zeytindere Mahallesi'nin tarihi kalesinden çıkıldığı tahmin edilen mağara, sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

OKSİJENSİZLİK NEDENİYLE İLERİ GİDİLEMİYOR

Şu an bulunduğu konumuyla bin kişinin rahatlıkla sığabildiği ve yaklaşık 300 metre girilebilen mağaranın ilerleyen bölümlerine oksijen yetersizliği nedeniyle gidilemiyor.

Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

KAÇAK KAZI YAPILIYOR

Köy sakinleri, gizemli mağaranın olduğu bölgede definecilerin kaçak kazı çalışmaları yaptıkları için rahatsız olduklarını, bu nedenle bölgenin açığa çıkartılarak turizme kazandırılmasını istiyorlar.

Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

MAĞARANIN TURİZME AÇILMASI İSTENİYOR

Zeytindere Mahalle Muhtarı Mehmet Danyıldızı, "Karşımızdaki görünen gizemli bir mağara. Bu mağaramızı turizme açmak istiyoruz. Geçmişte Hititliler ve Romalıların yaşadığı söyleniyor. Bazı insanlar gelip define arıyorlar. Bizler buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

"BİR KÖYDEN GİRİP DİĞERİNDEN ÇIKIYOR OLABİLİR"

Bölge sakinlerinden Orhan Akkök ise, "Gizemli mağara dediğimiz aslında geçmişi çok eski. Büyüklerimizden duyduğumuz zamanında yaşantıların olduğu. Bir köyden girip diğer köyden çıktığı söyleniyor" dedi.

Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Derya Yanık Sedat Peker Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Dorukhan Toköz Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ucu bucağı halen bir sır! Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 14:47:52. #1.14#

title