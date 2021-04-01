Gizemli Köy Filmi
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Gizemli Köy Filmi

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Gizemli Köy Filmi

Gizemli Köy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gizemli Köy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven'in oturduğu korku filmi Gizemli Köy'ün başlıca rollerini Eyüp Ergüven, Gülşah Susam, Toygun Ateş, Selahattin Taşdöğen ve Şengül Gökçen paylaşıyor.

Yönetmen: Okan Ege Ergüven

Senaryo: Okan Ege Ergüven

Oyuncular: Eyüp Ergüven, Gülşah Susam, Toygun Ateş, Selahattin Taşdöğen, Şengül Gökçen

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Gizemli Köy

Yapımcı Firma: Sinemaport

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 30.07.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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