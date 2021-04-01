Gizemli Köy Filmi

Gizemli Köy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gizemli Köy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven'in oturduğu korku filmi Gizemli Köy'ün başlıca rollerini Eyüp Ergüven, Gülşah Susam, Toygun Ateş, Selahattin Taşdöğen ve Şengül Gökçen paylaşıyor.
Yönetmen: Okan Ege Ergüven
Senaryo: Okan Ege Ergüven
Oyuncular: Eyüp Ergüven, Gülşah Susam, Toygun Ateş, Selahattin Taşdöğen, Şengül Gökçen
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Gizemli Köy
Yapımcı Firma: Sinemaport
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 30.07.2021
Gizemli Köy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com