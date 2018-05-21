Gizem Karaca, Uyuşturucu Davasında Çağatay Ulusoy'un Adını Vermiş
Mahkeme kararı kesinleşirse 1 yıl 9 ay hüküm giyecek Gizem Karaca'nın savunmasında "Çağatay uyuşturucu kullanır" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında 5 yıl sonra karar çıkmış ve mahkemeden ceza yağmıştı.
ÇAĞATAY'IN ADINI VERDİ
Ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları cezanın en büyük dayanağı olurken, Gizem Karaca'nın Çağatay Ulusoy için söyledikleri davanın önüne geçecek cinsten. Savunmasında Çağatay'ın uyuşturucu kullandığını belirten Gizem, "Çağatay uyuşturucu kullanır. Zaman zaman birlikte kullandık. Ergun Taş da oyuncudur. Evine gittiğimiz zaman Çağatay'a ve bana esrar ikram ederdi" dedi.
"KİMSEYE UYUŞTURUCU TEMİN ETMEDİM"
Savunmasında kimseye uyuşturucu temin etmediğini de vurgulayan Gizem Karaca, "Kimseye uyuşturucu temin etmedim. Kendi kullanımım için esrar almadım" ifadelerini kullandı.
EVİNDE ESRAR ÖĞÜTME MAKİNESİ BULUNMUŞTU
Gizem Karaca'nın evinde esrar öğütme makinesi, Çağatay Ulusoy'un evinde 7.9 gram esrar, Ulusoy'un eski menajeri Selin Boronkay'ın İstanbul Beşiktaş'taki evine yapılan baskında 3 gram bonzai, 3 paket esrar içiminde kullanılan sarma kâğıdı, sarma makinesi, 39.4 gram esrar, 2 enjektör, 1 ecstasy hap ele geçirilmişti.
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Salakla bu mit,niye adami ele veriyonCevap Yaz Yayından Kaldır
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KAFAMDA DELİ SORULAR. BİRLİKTE KULLANIYORDUK DEMİŞ YA . 3 Ü UYUŞTURUCUYU ALINCA ARKASINDAN NE YAPTILAR ACABA.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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sahipsizlik anne baba terbiyesi almamakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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su testisi su yolunda kırılırmışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şükür nedir bilir misiniz? Hayatınızı boş yere harcayın bakalım. İçinde bulunduğunuz boşluğu uyuşturucu ile değil de, insanlığa faydalı işler yaparak doldurun. Misal bazı derneklerin organize ettiği Afrika''daki ya da dünyanın herhangi bir yerinde çocuklara yardım edin. Sizden maddi bir şeyde istemiyor bu dernekle, vakıflar. Kızılay''da olabilir. . . Gidin o çocukların gözlerindeki sevgiye muhtaçlığı görün. . . Yemekten daha çok buna ihtiyaçları var. . .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır