Gizem Karaca, Uyuşturucu Davasında Çağatay Ulusoy'un Adını Vermiş

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında 5 yıl sonra karar çıkmış ve mahkemeden ceza yağmıştı.

ÇAĞATAY'IN ADINI VERDİ

Ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları cezanın en büyük dayanağı olurken, Gizem Karaca'nın Çağatay Ulusoy için söyledikleri davanın önüne geçecek cinsten. Savunmasında Çağatay'ın uyuşturucu kullandığını belirten Gizem, "Çağatay uyuşturucu kullanır. Zaman zaman birlikte kullandık. Ergun Taş da oyuncudur. Evine gittiğimiz zaman Çağatay'a ve bana esrar ikram ederdi" dedi.

"KİMSEYE UYUŞTURUCU TEMİN ETMEDİM"

Savunmasında kimseye uyuşturucu temin etmediğini de vurgulayan Gizem Karaca, "Kimseye uyuşturucu temin etmedim. Kendi kullanımım için esrar almadım" ifadelerini kullandı.

EVİNDE ESRAR ÖĞÜTME MAKİNESİ BULUNMUŞTU

Gizem Karaca'nın evinde esrar öğütme makinesi, Çağatay Ulusoy'un evinde 7.9 gram esrar, Ulusoy'un eski menajeri Selin Boronkay'ın İstanbul Beşiktaş'taki evine yapılan baskında 3 gram bonzai, 3 paket esrar içiminde kullanılan sarma kâğıdı, sarma makinesi, 39.4 gram esrar, 2 enjektör, 1 ecstasy hap ele geçirilmişti.