Gizem Karaca: Çocuk istiyoruz ama şu an değil

Eşi Kemal Ekmekçi ile İzmir'de Casa de Costa adlı mekanı açtıktan sonra oraya yerleştiklerini söyleyen Karaca, "Dizi için İstanbul'daydım, yeni döndüm. Çok özlemişim buraları" diye konuştu.