Gizem Karaca: Çocuk istiyoruz ama şu an değil
Eşi Kemal Ekmekçi ile İzmir'de Casa de Costa adlı mekanı açtıktan sonra oraya yerleştiklerini söyleyen Karaca, "Dizi için İstanbul'daydım, yeni döndüm. Çok özlemişim buraları" diye konuştu.
Eşi Kemal Ekmekçi ile İzmir'de Casa de Costa adlı mekanı açtıktan sonra oraya yerleştiklerini söyleyen Karaca, "Dizi için İstanbul'daydım, yeni döndüm. Çok özlemişim buraları" diye konuştu. Oyuncu, çocuk düşünüp düşünmediği sorusuna ise, "İkimiz de istiyoruz ama şu an değil" yanıtını verdi.
Kaynak: Hürriyet