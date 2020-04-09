Gizem Birdan kimdir? Gizem Birdan kaç yaşında, nereli? Survivor Gizem Birdan boyu, kilosu Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında, gönüllüler takımında mücadele veren Gizem Birdan kimdir araştırılıyor. Küçük yaşta Bakırköy Spor Kulübü ile basketbola başlayan Birdan, 24 yaşına kadar basketbol oynadı. İstanbul'da burslu olarak lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Survivor Gizem boyu ve kilosu kaç? Gizem Birdan biyografisi.

Survivor Gizem Birdan, Kocamın Ailesi dizisiyle ilk kez ekrana geldi. Sonrasında Şahin Tepesi'nde rol alan Birdan, 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bursu olarak eğitim gördü. Gizem Birdan nereli? 1.77 boyunda olan Gizem Birdan kilosu kaç? İşte, detaylar...

GİZEM BİRDAN KİMDİR?

Birdan, 5 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbolla ilgilendi.

Gizem Birdan, 8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden aldığı bursla liseyi İstanbul'da okudu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaşarak 1 yıl Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı. Üniversitenin ardından Kocamın Ailesi dizisinde 30 bölüm yer aldı.

Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da boy gösterdi. Son olarak "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirci karşısına çıkan Birdan çeşitli reklam filmiyle de ekrana geldi. Gizem Birdan 1.77 boyunda ve 56 kilodur.