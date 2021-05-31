Giysi dolabında kenevir yetiştirdiler
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Giysi dolabında kenevir yetiştirdiler

Giysi dolabında kenevir yetiştirdiler
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR 'in Avanos ilçesinde elbise dolabına kurdukları düzenekle kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

NEVŞEHİR 'in Avanos ilçesinde elbise dolabına kurdukları düzenekle kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesindeki bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda eve operasyon düzenleyen ekipler, yatak odasında kıyafet dolabına kurulan düzenekle kenevir yetiştirildiğini belirledi. Dolaptaki saksıların içinde yetiştirilen kenevirlerin, kurutulduktan sonra esrar maddesi elde edildiği öğrenildi. Evde yapılan aramada ise, 12 gram kurutulmuş esrar, 1 tabanca ve 12  fişek ele geçirildi. Olayla ilgili O.Ç. ve O.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.    


Giysi dolabında kenevir yetiştirdiler
Giysi dolabında kenevir yetiştirdiler
Giysi dolabında kenevir yetiştirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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