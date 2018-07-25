Giydiği Kıyafetlerle Janet Jackson'a Benzetilen Demet Akalın'ın Verdiği Cevap Hayranlarını Kahkahaya Boğdu

Okan Kurt'un iş yerinin borçlarından dolayı zor günler geçirdiklerini söyleyen ünlü sanatçı Demet Akalın, giydiği pahalı kıyafetlerle ve ayakkabılarla gündem oluyor. Bodrum'da verdiği konserde Dünyaca ünlü bir markanın çizmelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı. 10 bin bin lira değerindeki dizüstüne kadar çıkan çizmeleri çok konuşulmuştu.

TAKİPÇİLERİNE "AKRABALIĞIM YOK" DEDİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyada yaptıklarıyla da hayranlarını kahkahaya boğuyor. Bir magazin sitesinin dünyaca ünlü yıldız Janet Jackson'un fotoğrafına "Aklınıza gelen ilk şeyi yazın" sorusuna takipçilerin Demet Akalın yazması şarkıcıyı hareket geçirdi. Sosyal medya paylaşımının altına ismini sık göen Demet Akalın da gönderiye "Akrabalığım yok" diyerek espirili bir cevap verdi.

İşte Demet Akalın'ın hayranlarını güldürüren o paylaşım;