Giydiği Kıyafetlerle Janet Jackson'a Benzetilen Demet Akalın'ın Verdiği Cevap Hayranlarını Kahkahaya Boğdu
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kendisini Dünyaca ünlü yıldız Janet Jackson'a benzeten hayranlarına "Akrabalığım yok" diye cevap verdi.
Okan Kurt'un iş yerinin borçlarından dolayı zor günler geçirdiklerini söyleyen ünlü sanatçı Demet Akalın, giydiği pahalı kıyafetlerle ve ayakkabılarla gündem oluyor. Bodrum'da verdiği konserde Dünyaca ünlü bir markanın çizmelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı. 10 bin bin lira değerindeki dizüstüne kadar çıkan çizmeleri çok konuşulmuştu.
TAKİPÇİLERİNE "AKRABALIĞIM YOK" DEDİ
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyada yaptıklarıyla da hayranlarını kahkahaya boğuyor. Bir magazin sitesinin dünyaca ünlü yıldız Janet Jackson'un fotoğrafına "Aklınıza gelen ilk şeyi yazın" sorusuna takipçilerin Demet Akalın yazması şarkıcıyı hareket geçirdi. Sosyal medya paylaşımının altına ismini sık göen Demet Akalın da gönderiye "Akrabalığım yok" diyerek espirili bir cevap verdi.
İşte Demet Akalın'ın hayranlarını güldürüren o paylaşım;
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İlk defa düzgün bir cümle kurabilmiş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DemocanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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demetakalınımız ya:)Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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sen espiri yapmaya çalışmaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Cok benzemis Tamam hadi dagilalimCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır