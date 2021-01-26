Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi? Diyanet fetvaları!
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Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi? Diyanet fetvaları!

26.01.2021 18:06 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:26
Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi?

Dini konularda araştırma yapanlar Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaGıyabi cenaze namazı kılınabilir mi? konusunda fetva yayınladı. Peki, Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi? İşte, detaylar

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINABİLİR Mİ?

Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resûlullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necâşî'nin vefatını haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhârî, Cenâiz, 55; Müslim, Cenâiz, 63). Olayda hazır bulunan Câbir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: "Resûlullah (s.a.s.), Necâşî'nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım." (Buhârî, Cenâiz, 54)

Yine, Resûlullah'ın (s.a.s.) Uhud şehitleri (Buhârî, Cenâiz, 73) ve kendisine haber verilmeden defnedilen cenazeler için de gıyabi cenaze namazı kıldığı bilinmektedir (Buhârî, Cenâiz, 56).

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