Gittigidiyor'da Sütaş'ın Online Satış Marketi Açıldı

Sütaş Market, GittiGidiyor ile "ilk" kez online pazar yerinde açıldı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, kayıtlı kullanıcı sayısı 20 milyonu aşan ve aylık ortalama ziyaret sayısı 85 milyonu bulan GittiGidiyor, süt ve süt ürünleri markası Sütaş ile iş birliği yaptı.

Söz konusu iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez bir online pazar yeri platformunda satış yapmaya başlayan şirketin doğal ve lezzetli ürünleri, GittiGidiyor müşterisiyle buluşuyor.



GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, GittiGidiyor'da süpermarket kategorisinin 2017 yılında büyüme oranının yüzde 61'e ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin bu kategoride de online alışveriş yapma alışkanlıkları her geçen gün artıyor. Biz de tüketicilerimizi her kategoride olduğu gibi gıda ürünleri kategorisinde de hem kaliteli hem de çeşitliliği bol ürünlerle buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Bu anlamda Sütaş gibi Türkiye'de süt ve süt ürünleri denince akla ilk gelen markalardan biriyle yaptığımız iş birliğinin hem Sütaş hem de platformumuz açısından olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. GittiGidiyor olarak, Sütaş'ın ürünlerinin platformumuzda bulunmasından dolayı çok mutluyuz."

"Online pazar yerleri daha fazla tüketiciye ulaşabilmek için büyük fayda sağlıyor"

Sütaş e-ticaret ve Omnikanal Yöneticisi Ufuk Yılmaz da "Sütaş Market" adıyla 2010 yılından bu yana ürünlerinin satışını kendi e-ticaret kanalı üzerinden online platformda da yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak ilk kez GittiGidiyor ile yaptığımız iş birliği sayesinde bir online pazar yerinde satışlarımıza başladık. Markaların daha fazla tüketiciye ulaşabilmeleri ve fark yaratan hizmetlerini gösterebilmeleri açısından online pazar yerlerinin büyük faydası olduğunu düşünüyoruz. Sütaş, bütün ürünlerinin sofraya ulaşana kadar geçirdiği sürecin her bir aşamasını adım adım denetliyor ve titizlikle yönetiyor. Online satış platformlarından satın alınan ürünün tüketiciye soğuk zincir kırılmadan ulaştırılması çok önemli. Bu operasyonu takip etmek ve yönetmek için iyi bir altyapı ve bilgi birikimi gerekiyor. GittiGidiyor ile yaptığımız iş birliği sayesinde milyonlarca tüketicimizin güvenli bir alışveriş platformu üzerinden ürünlerimize kolaylıkla erişebileceği için çok mutluyuz."

Verilen bilgiye göre, GittiGidiyor'da açılan Sütaş Market'te başta süt, yoğurt, peynir, ayran ve tereyağı olmak üzere toplam 7 kategoride yaklaşık 100 farklı Sütaş lezzeti tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Hafta içi saat 17.00'den önce verilen siparişler, aynı gün hazırlanarak kargoya teslim ediliyor. Sütaş Market'in GittiGidiyor'da satışa çıkan ürünlerine "https://www.gittigidiyor.com/cadde/sutasmarket" adresinden ulaşılabiliyor.