Giselle Tavilson Namm Show'a damga vurdu
Dünyaca ünlü keman sanatçılarının bir araya geldiği Jam Session konserlerinde sahne alan Tavilson, müzikseverlere doyumsuz bir keman şovu sundu. Sahne performansı ve kendisine özgü tarzı ile dikkat çeken güzel keman sanatçısı, hareketli dansıyla da büyüledi
27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:41
'Türk Sanatçıları Dünya Sahnelerine Açılmalı'
Elektronik müzik ile kemanı harmanlayan Tavilson, performansıyla etkinlikte büyük ilgi gördü. America's Got Talent yarışmasında şöhreti yakalayan ünlü kemancı Brian King Joseph ile tanışma fırsatı yakalayan Tavilson, Türkiye'deki sanatçılarında dünya müzik sahnelerinde daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.& ;
Kaynak: Snob Magazin
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