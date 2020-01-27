Giselle Tavilson Namm Show'a damga vurdu

27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:41

'Türk Sanatçıları Dünya Sahnelerine Açılmalı'





Elektronik müzik ile kemanı harmanlayan Tavilson, performansıyla etkinlikte büyük ilgi gördü. America's Got Talent yarışmasında şöhreti yakalayan ünlü kemancı Brian King Joseph ile tanışma fırsatı yakalayan Tavilson, Türkiye'deki sanatçılarında dünya müzik sahnelerinde daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.& ;



