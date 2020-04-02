Gişe şampiyonu '7. koğuştaki mucize'den uluslararası başarı Vizyona girmesiyle pek çok rekora imza atan ve 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olan '7. Koğuştaki Mucize', 5.316.933 gişe rakamının ardından bu kez dünyadaki dijital platformların ülke sıralamalarında üstlerde yer alarak, en popüler içeriklerinden biri oldu.

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu'nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat'ın yazdığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi geçtiğimiz aylarda ülkemizde oldukça ses getirmiş ve büyük bir gişe başarısı elde etmişti. Vizyon macerasının ardından dünyanın en popüler dijital platformları üzerinden seyirci ile buluşan film Amerika, Fransa, İspanya, Yunanistan, Arjantin, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Fas, Venezuela, Dominik, Şili, Romanya, Katar, Paraguay gibi birçok ülkenin sıralamasında ilk 10'a girerek büyük bir başarıya daha imza attı.







& ; Kaynak: Snob Magazin