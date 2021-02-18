Girlevik Şelalesi, buz tuttu
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Girlevik Şelalesi, buz tuttu

18.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:51
Girlevik Şelalesi, buz tuttu

ERZİNCAN'ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, kar yağışı sonrası donarken, görsel güzellik oluştu.

ERZİNCAN'ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, kar yağışı sonrası donarken, görsel güzellik oluştu. 

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle buz tuttu. Yer yer 10 metrelik buz sarkıtlarının meydana geldiği bölgede görsel güzellik oluştu. Çağlayan beldesinde yaşayanlar, Girlevik Şelalesi'nin yazın ayrı kışın ayrı güzel görüntüye sahip olduğunu belirterek, herkesi ziyarete davet etti.


Girlevik Şelalesi, buz tuttu
Girlevik Şelalesi, buz tuttu
Girlevik Şelalesi, buz tuttu
Girlevik Şelalesi, buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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