Giritliler hasret giderdi
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Giritliler hasret giderdi

Giritliler hasret giderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Giritli Restoran'da bir araya gelerek hasret giderdi.

Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Giritli Restoran'da bir araya gelerek hasret giderdi.

Giritya Dernek Başkanı Zehra Nur Biricik'in önderliğinde Giritli Restoran'da toplanan Girit ve Yanyalılar, uzun zaman sonra bir araya gelmenin sevincini mutluluk yaşadılar. Dernek Başkanı Zehra Nur Biricik'in organize ettiği toplantıya her kuşaktan altmışa yakın dernek üyesi bir araya gelerek yaza "merhaba" dedi. Uzun sohbetler ve Girit'e özgü enginarlı pilav ve irmik helvasının ikram edildiği toplantıda yasaklarında kalkmasıyla birlikte yaz faaliyetleri görüşülerek planlamalarına şimdiden başlanıldı. - BURSA

Giritliler hasret giderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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