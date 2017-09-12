Girişimci Kadınlar - Ev Hanımıydı, Tekstil Boyacılığında Aranan Firmanın Patronu Oldu

MUSTAFA DERMENCİOĞLU - Denizli'de eşinin vefat etmesinin ardından tekstil boya fabrikasının başına ev hanımı Remziye Güvenç, 14 yılda işletmesini yaklaşık 3 kat büyüttü, daha önce sadece iç piyasaya çalışan fabrikasını dünyanın önde gelen tekstil firmalarına iş yapar hale getirdi.



Ev hanımıyken eşi Ali Güvenç'in 2003 yılında hayatını kaybetmesi üzerine tekstil boya ve terbiye fabrikasının başına geçen Remziye Güvenç (48), azmi, kararlılığı ve girişimciliğiyle başarılı bir iş kadını olarak dikkati çekiyor.



İş hayatına mecburen girdiği 2003'te 5 bin metrekarelik alanda havlu odaklı çalışan ve cirosu düşük olan işletmeyi bugün ürün çeşitliliğini artırıp 12 bin metrekarelik alana taşıyan Güvenç, çalışan sayısını da 90'dan 200'e çıkarmayı başardı.



Tekstil ürünleri boyama işinde önceden sadece iç piyasaya çalışan fabrikasında kurduğu laboratuvarda gerçekleştirdiği kaliteli üretimle ünlü markaların güvenini kazanan Güvenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2016'da verdiği resepsiyona Denizli'den katılan iş kadını olarak daha çok üretim ve istihdamla ekonomiye katkı vermeye çalışıyor.



Kendini bir anda fabrikanın başında buldu



Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'ndeki şirketinde AA muhabirine açıklama yapan Güvenç, ilk zamanlar iş hayatının kendisine zor geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Çünkü eşimin sağlığında işle hiçbir bağlantım yoktu ama kader ne diyelim, bir anda kendimi işin içinde buldum hatta bırakmayı filan düşünmüştüm çünkü bayağı bir zor geliyordu. Sonra etrafımdaki beni sevenler işi sevdirdi, işe alıştırdı, yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Baktım bırakamadım, 'Şimdi bırakırım, şimdi bırakırım' derken artık işler öyle yoğunlaştı. Ben işi terk edemedim, şu anda yaklaşık 14 sene bitti, işin içindeyim. İyi ki işin içine girmişim."



"Sıkıntı yaşadım ama pes etmedim"



İlk işe başladığında işletmenin küçük, dar ve imkanlarının kısıtlı olduğunu, fabrikada 80-90 kişinin çalıştığını ifade eden Güvenç, şöyle devam etti:



"Çok mücadele verdim, sıkıntı yaşadım ancak yılmadım, pes etmedim. Buraları yapmak, yeni makineler almak, yeni ekip kurmak, ekibe eğitim aldırmak vesaire... Ürün çeşitliliğimizi çoğalttık, hem havlu hem de dış giyim çalışıyoruz. Hem kalitemiz hem istihdamımız hem işletme alanımız büyüdü. Teknolojimiz, ekibimiz, binamız yenilendi. En kaliteli ürün yapanlardanız. Teknik tekstille ilgili hem fizik hem kimya laboratuvarımız en son teknolojiyle donatılmış şekilde. Ar-Ge çalışmamız var."



Ünlü markalarla çalıştıklarını, boya işlerini yaptıkları tekstil ürünlerinin yüzde 100'ünün ihraç edildiğini kaydeden Güvenç, "Teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz. Markalara ürün yapıyoruz, tekstil ürünlerinin boya ve terbiye işlerini gerçekleştiriyoruz. Uluslararası sertifikalarımız var, boyahanemiz Bakanlıktan ödül aldı. Kalitemizi ispatladık. Denizli'nin en önde gelen firmalarından birisiyiz." ifadesini kullandı.



Güvenç, iş dünyasında başarılı olmak isteyen kadınlara da şu tavsiyelerde bulundu:



"(Başarılı kadın nasıl olur?) diye soranlar oluyor. İlk önce kararlı ve inançlı olsunlar, pes etmesinler, cesur olsunlar. Zorluklar karşısında asla pes etmemeleri gerektiğini söylüyorum çünkü ben de öyle yaptım. Çok zorluklar yaşamama rağmen asla pes etmedim, devamlı mücadele ettim. Ekonomik sıkıntılar yüzünden, çevre yüzünden bayağı bir sıkıntı yaşamama rağmen asla pes etmedim. Azimle, kararlılıkla devam ettim yoluma."



Güvenç, kadınların ekonomik özgürlüğünden bahsedildiğini anımsatarak, "Bence ekonomik özgürlük, aile yapısını zedelememeli. Kadının en hayati görevi bir sanayici olarak altını çizerek söylüyorum, kocasına iyi bir eş, çocuklarına iyi bir anne olmasıdır. 'Nasıl başardın?' diyorlar. Özellikle başarının sırrını ben şöyle söyleyeyim, disiplin, takip ve ekip olarak söylüyorum. Biz böyle yaptık, bu şekilde devam ediyoruz." sözlerine yer verdi.