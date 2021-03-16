Girift dizisi konusu nedir? Girift oyuncu kadrosu kimlerdir?

Kanal D , izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Peki, Girift dizisi konusu nedir? Girift oyuncu kadrosu kimlerdir? merak edilenler haberimizde!

Kanal D , izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor.Girift, yakında Kanal D mobil uygulamaları, Youtube Kanal D ve kanald.com.tr de izleyicileriyle buluşacak. Girift dizisi konusu nedir? Girift oyuncu kadrosu kimlerdir? gibi soruların cevapları için haberimize göz atın. İşte Girift dizisi !

GİRİFT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Girift dizisi, Polisiye hikâyesi ile dikkatleri üzerine çekecek. Dram ve gerilim iç içe olacak bir dizi bizi bekliyor.

Malatya'da art arda ortaya çıkan faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için Ankara'dan gönderilen Cinayet Büro Komiserlerinin, olaylar zinciri içinde kimi zaman sıkışıp kalacakları, kimi zaman tehlikeyle burun buruna geldikleri Girift'te, gerilim ve dram hikayesi ile akıllar zorlanacak.

Dizide Wilma Elles, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Komiser Asya'yı canlandırırken, ona Başkomiser Vural karakteri ile Ümit Acar eşlik edecek. Kendisine gelen dosyalardaki başarıları ile nam salan Vural Başkomiser'in yeni görevi, Malatya'daki bir seri katil dosyasını çözmektir. Her şeyin iç içe girdiği bu hikayede kim sağ kalacak, kim ne ile sınanacak?

OYUNCU KADROSU KİMLERDİR?

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık'ın üstlendiği Girift'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Girift'in senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunu ise,

Başrollerini;

Ümit Acar,

Wilma Elles,

Ayberk Yılmaz ,

, Selahattin Taşdöğen,

Mazhar Selçuk Alaca

Cahit Kaşıkçılar paylaşıyor.

Girift dizisinin oyuncu kadrosundaki diğer isimler ise,

Özlem Bölükbaşı,

İlker Şahinbaş,

Metisha Schaefer,

Şule Akan,

Ömer Konakçı,

Burhan Çelik'tir.

GİRİFT NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Girift dizisi yakında Kanal D Dijital Platformlarında yayınlanacak.