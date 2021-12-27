Gırgır tekneleri olta balıkçılarını isyan ettirdi

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Olta balıkçıları, son günlerde İstanbul Boğazı'nda artan balıkçı teknelerinden şikayetçi. Gırgır teknelerinin 24 metre derinliği kuralına uymadığı söyleyen olta balıkçıları, balık tutamadıklarını ve bu durumun balıkların büyümesini engellediğini söyledi. Bütün denizler için tek bir metre uygulamasını yanlış bulduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Bazı denizlerde bu metreyi arttırmak gerekir. Denizlere özel derinlik sınırlandırılması getirmemiz lazım. Boğazlarda her türlü avcılık yasak olmalı " dedi.

Son günlerde İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknelerinde artış olduğu gözleniyor. Bu artan balıkçı teknelerinden en çok olta balıkçıları şikayetçi. Olta balıkçıları gırgır tekneleri yüzünden balık tutamadıklarını söylüyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, denizlere özel derinlik sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AĞ ATIYORLAR"

"GIRGIR TEKNELERİNİN BURADA AVLANMASI BALIKLARIN YUMURTLAMASINI BOZUYOR"

"DENİZLERE ÖZEL DERİNLİK SINIRLANDIRILMASI GETİRMEMİZ LAZIM"

"BOĞAZLARDA HER TÜRLÜ AVCILIK YASAKLANMALI"

Sürdürülebilir balıkçılık için İstanbul Boğazı'nda avcılığın durdurulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Marmara Denizi, hem Ege Denizi hem de Karadeniz için çok önemli. Aynı zamanda Marmara Denizi bir geçiş koridoru. Bir taraftan Marmara Denizi'nde balık bol olsun istiyoruz, bir taraftan da bu koridorlarda balıkçığı serbest bırakıyoruz. Boğazlarda sürdürülebilir balıkçılık istiyorsak boğazlardaki balıkçılığı durdurmamız lazım. Balıklar boğazdan rahatça gelip geçmeli. Mesela boğazdan bir çinekop geçişi oluyor. Marmara'daki bütün tekneler boğaza toplanıyor. Bu kadar çok tekne ağlarını atığında bu balıklar Marmara'ya giremiyor. Bizim Marmara Denizi'nde bütün balıkçılık yönetimini yeni baştan kurgulamamız lazım. Boğazlarda her türlü avcılık yasak olmalı. Bir balıkçı iki kasa fazla balık yakaladı mı bütün tekneler oraya üşüşüyor. Orada ne var ne yok hepsini topluyorlar" diye konuştu.