Giresun'un doğal güzellikleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giresun'un doğal güzellikleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Giresun'un doğal güzellikleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı Pandemi süreci sonrası Giresun'a ilk yerli turist kafilesi geldi Turistler Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl ve Kümbet Yaylası'na hayran kaldı Normalleşme süreciyle birlikte doğa turizmi için Giresun'a ilk yerli turist kafilesi geldi.

29.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:42

Giresun'un doğal güzellikleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Pandemi süreci sonrası Giresun'a ilk yerli turist kafilesi geldi

Turistler Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl ve Kümbet Yaylası'na hayran kaldı

GİRESUN - Normalleşme süreciyle birlikte doğa turizmi için Giresun'a ilk yerli turist kafilesi geldi. Başta Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl, Kümbet Yaylası ve birçok doğa harikası yerleri ziyaret eden turistler doğal güzelliklere hayran kaldılar.

Son yıllarda doğa turizmi konusunda yükselişini sürdüren Giresun, nomalleşme süreciyle birlikte ilk ziyaretçilerini ağırladı. Uzun süren sokağa çıkma kısıtlamaları ve karantina uygulamaları insanların tatil anlayışını değiştirmeye başladı. Alışılagelmiş tatil anlayışı yerini kalabalıklardan uzak, sosyal mesafenin ön plana çıktığı, doğayla iç içe vakit geçirme gibi etkinliklere bırakıyor.

Giresun'un son zamanlarda doğa turizmi konusunda yükselişini sürdürdüğünü ve korona virüs salgını sürecinde doğa turizmine ilginin arttığını belirten Tur Rehberi Hilmi Karadoğu; "Pandeminin bize kattığı şeyler doğa turizmine ilginin çok yoğun olması ve doğayla daha çok iç içe vakit geçirmemiz gerektiğini anladık. Bu konuda da Giresun'un gerçekten müthiş çalışmaları var. Gerek yollar bakımından gerek tesisler bakımından gerek misafirlere olan ilgi ve alakalarından dolayı öncelikle Giresun Belediyesine ve bu işle uğraşan tüm insanlara teşekkür ederim. Bu çalışmalardan Kuzalan Şelalesi'e Giresun'dan yaklaşık 40 dakikalık bir yolculukla buraya geldik. Doğayla başbaşayız" dedi.

Manisa'dan gelen ve balayı tatili olarak doğa turunu tercih eden Damla Şahin, Giresun'un doğasına hayran kaldıklarını belirterek; "Burayı çok güzel bulduk. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederiz. Pandemi sonrası yaptığımız en güzel şey diyebilirim. İnşallah devamı olur. Giresun'a ilk defa geliyorum hatta eşimle balayına geldik. 1 hafta önce evlendik. Çok güzel buldum burayı ve tekrar gelebilirim" dedi.

Doğa turizmini herkese tavsiye eden Tolga Şahin ise; "Eşimle yeni evlendik. Bu gezi bizim balayımız oldu. Doğal güzellik açısından güzel bir yer. Kuzalan Şelalesini gezdik, Mavi Göl'deyiz şu anda. Çok güzel bir yer herkesin gelmesini tavsiye ederim. Doğayı sevmek güzel, yeşili koruyalım" dedi.

Kalabalıklardan uzak bir tatil yaptığını belirten Mustafa Çakır ise; "Giresun yeşiliyle, doğasıyla, suyuyla, deniziyle herşeyiyle on numara beş yıldız bir yer. Pandemi sonrası gelmemizin avantajları yoğunluk yok, doğa kendini yenilemiş bir şekilde. Tekrar tekrar gelinebilecek mükemmel bir yerlerden bir tanesi" dedi.

Karadeniz bölgesinde Giresun'un doğa turizmi açısından ilk tercih haline gelmeye başladığını belirten Hilmi Karadoğu; "Son zamanlarda Giresun, Karadeniz bölgesinde en çok tercih edilen şehirlerden biri haline geldi. Özellikle doğal güzelliklerden bir tanesi olan Mavi Göl olsun, Kuzalan Şelalesi olsun Karandeniz'de Uzungöl'e ve Ayder'e nazaran gayet popüler bir hale gelmeye başladı. Açıkçası ilk tercih haline gelebileceğini de söyleyebiliriz. Gerçekten muazzam bir doğayı görmenizi şiddetle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Doğal güzelliklere hayran kalan ziyaretçiler doğaya karşı bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.

Giresun'un doğal güzellikleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Giresun'un doğal güzellikleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 11:44:00. #1.15#
title