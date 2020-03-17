GİRESUN Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybetti Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybettiGİRESUN'un Espiye ilçe kaymakamı Dede Musa Baştürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybetti

GİRESUN'un Espiye ilçe kaymakamı Dede Musa Baştürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Espiye Kaymakam'ı Dede Musa Baştürk, öğlen saatlerinde evinde bulunduğu sırada rahatsızlandı. Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Baştürk, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Baştürk, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atanmıştı. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU - GİRESUN-DHA

Kaynak: DHA