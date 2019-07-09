Giresun'da vatandaşlar yazlık sinema ile buluşuyor

Giresun Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında yazlık sinema vatandaşlarla buluşuyor.

Botanik Park'ta gerçekleşen etkinliklerde "Selvi Boylum Al Yazmalım" yetişkinler, "Perili Orman" filmi de çocuklar için gösterildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların bir arada olup eski gelenekleri ve kültürleri anımsama ve paylaşmaları adına etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Yazlık sinema günlerinde dün çocukların Perili Orman filmi ile misafir edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Binlerce kişiye kapılarını açan yazlık sinemada çocuklar Köstebekgiller: Perili Orman filmini heyecanla izledi. Botanik Park'ta düzenlenen gecede çocuklara çeşitli ikramlar dağıtıldı. Yaz mevsimi etkinlikleri planlanan program dahilinde Botanik Park ve mahallelerde devam edecek."

Kaynak: AA