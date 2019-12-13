Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

Giresun'un Çanakçı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre, Karabörk köyü, Akbaş Mahallesi'nde İzzet Demir (21) yönetimindeki 28 TB 040 plakalı araç virajı alamayarak dere yatağına devrildi.

13.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:44
Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre, köyü, Akbaş Mahallesi'nde İzzet Demir (21) yönetimindeki 28 TB 040 plakalı araç virajı alamayarak dere yatağına devrildi. Kazada sürücü İzzet Demir ve Fikret Ekşi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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