Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı
Giresun'un Çanakçı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre, Karabörk köyü, Akbaş Mahallesi'nde İzzet Demir (21) yönetimindeki 28 TB 040 plakalı araç virajı alamayarak dere yatağına devrildi.
Giresun'un Çanakçı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Edinilen bilgilere göre, Karabörk köyü, Akbaş Mahallesi'nde İzzet Demir (21) yönetimindeki 28 TB 040 plakalı araç virajı alamayarak dere yatağına devrildi. Kazada sürücü İzzet Demir ve Fikret Ekşi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GİRESUN