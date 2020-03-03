Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında dere yatağına yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti.

03.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:49
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

'da meydana gelen trafik kazasında dere yatağına yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere-Alucra karayolu Ümütbükü köyü Çatak köprüsü mevkiinde (66) yönetimindeki 53 RT 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Muhammet Öztürk hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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