Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında dere yatağına yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti.
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında dere yatağına yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere-Alucra karayolu Ümütbükü köyü Çatak köprüsü mevkiinde Muhammet Öztürk (66) yönetimindeki 53 RT 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Muhammet Öztürk hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN
Kaynak: İHA