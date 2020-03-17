Giresun'da su borcu olan abonelere kolaylık Giresun'da, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında içme suyu borcu bulunan abonelere üç ay süreyle su kesintisinin uygulanmayacağını bildirildi.

Giresun'da, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında içme suyu borcu bulunan abonelere üç ay süreyle su kesintisinin uygulanmayacağını bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında belediye olarak tedbirler alındığı belirtildi.

Tedbirlerden birinin de içme suyu borcu bulunan abonelere getirilen kolaylık olduğu vurgulanan açıklamada, "Koronavirüsle mücadele vatandaşlarımızın daha fazla hijyen kurallarına uymaları adına, su borcu bulunan aboneler için üç ay boyunca su kesintisi uygulanmayacaktır." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, belediye ekipleri kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında koronavürisle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Doğankent ilçesinde de belediye ekipleri kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra halka açık alanlarda dezenfekte işlemi yaptı.

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, insan sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizerek, "Koronavirüse karşı mücadele çalışmalarımızı hızlandırdık. Halkın ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA