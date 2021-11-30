Giresun'da korkuluğuna çarptığı köprüden dereye düşen kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
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Giresun'da korkuluğuna çarptığı köprüden dereye düşen kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da korkuluğuna çarptığı köprüden dereye düşen kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çanakçı ilçesine bağlı Karabörk köyünde, Kadem Kahraman'ın (85) kullandığı 61 DC 113 plakalı kamyonet, gece geç saatlerde Çeçen köprüsü korkuluğuna çarptı.

Köprüden dereye düşerek kaybolan sürücü Kahraman'ın cesedi, AFAD, AKUT, jandarma ekipleri ile vatandaşlarca yürütülen çalışma sonucu bu sabah bulundu.

Sürücünün yaralanan eşi Kezban Kahraman ise Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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