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Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile yaylalarında kar yağışı devam ediyor.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile yaylalarında kar yağışı devam ediyor.

Kentte dün öğle saatlerine doğru etkisini artıran yağışla yüksek kesimdeki ilçeler beyaza büründü.

Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda sürücüler güçlük yaşıyor.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Şebinkarahisar, Çamoluk, Giresun, kar, Güncel, Haberler

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