Giresun'da kar yağışı etkili oluyor
AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile yaylalarında kar yağıyor.
ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un iç bölgesindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile yaylalarında kar yağıyor.
Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla park halindeki araçlar ile cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Zaman zaman sisin de etkisini gösterdiği Şebinkarahisar ilçesinde sürücüler trafikte güçlük yaşıyor.
Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.