Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

16.01.2020 22:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:20
Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'un ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa idaresindeki 28 AAH 393 plakalı otomobil ile Muhammet Karahan yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı otomobil, Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hayrettin ve Sercan Karahan yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Mustafa Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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