Giresun'da "Hayat Boyu Öğrenme" Haftası etkinliği
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Giresun'da "Hayat Boyu Öğrenme" Haftası etkinliği

Giresun'da 'Hayat Boyu Öğrenme' Haftası etkinliği
Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği kapsamında sergi açıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği kapsamında sergi açıldı.

Mustafa Kemal İlkokulu salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, hayat boyu öğrenmeye katılımın arttırılması amacıyla 1-7 Haziran tarihleri arasında "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"nın kutlandığını söyledi.

Bahçekapılı, ilçe halkını düzenlenen kurslara katılmaya davet ederek, "Mutlaka size yönelik bir kursumuz vardır. Sizleri Halk Eğitimi Merkezi kurslarına katılmaya davet ediyorum. Hobilerinizi sanata ve mesleğe dönüştürmek istiyorsanız biz her zaman yanınızdayız." dedi.

Etkinliğe, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Yağlıdere Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

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