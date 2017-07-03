Giresun'da Gölette Boğulan Genç Toprağa Verildi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde girdiği gölette hayatını kaybeden genç toprağa verildi.



Girdiği gölette kaybolan ve cesedi AKUT ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince bulunan 16 yaşındaki Ömer Büyüktaş'ın cenazesi Bülbül Mahallesi'ndeki evlerine getirilerek helallik alındı.



Daha sonra cenaze Toplukonak köyüne götürülerek tören düzenlendi. Burada gözyaşı döken anne Songül, baba Ali ve dede Recep Büyüktaş'ı yakınları teskin etti.



Büyüktaş'ın naaşı Toplukonak köyü camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Büyüktaş'ın Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesindeki sınıf arkadaşları ve yakınları katıldı.



İlçeye bağlı Toplukonak köyündeki Dikmetaş Yaylası'nda düzenlenen şenliğe katılan Büyüktaş, arkadaşlarıyla girdiği gölette bir süre sonra kaybolmuş, arama çalışması sonucunda gencin cesedine ulaşılmıştı.