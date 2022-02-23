GİRESUN (İHA) - Giresun'da gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

GİRESUN - Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda AFAD, UMKE, AKUT, Giresun İtfaiyesi ve 112 ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan çığ tatbikatı yapıldı.

Giresun merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan bin 800 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 1 kişinin üzerine çığ düştü. Durumun 112'ye bildirilmesiyle birlikte olay yerine UMKE, AFAD, AKUT, Giresun itfaiyesi ve 122 sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, çığ altında kalan 1 kişiye ulaşma için aratma kurtarma çalışması başlattı. Ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması sonrasında çığ altında kalan vatandaşlara ulaşılarak kurtarıldı. Çığ altından çıkarılan vatandaş daha sonra 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Gerçekleştirilen tatbikatla ilgili bilgi veren AKUT Gönüllüsü Gökhan Üstün, "Afet tatbikatı dolayısıyla ilimizin kırsal kesimlerinde kış şartları yoğun yaşandığı bir il olduğumuz için bizde çığ felaketlerine hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirdik. Özellikle havaların ısınmasıyla çığ oluşabiliyor. Bugünde burada senaryo gereği vakanın olduğu bölgeye intikal edildi. Burada arama-tarama çalışmaları sonrasında bir vatandaşımızın çığ altında olduğu tespiti yapılarak sonrasında profesyonel ekiplerimizle beraber vatandaşımızı sağ olarak çığ altından çıkardık. Daha sonra 112 ekiplerimiz ilk müdahalesini yaparak hastaneye ulaştırdı. İnşallah afetler yaşanmaz, ama biz her zaman her türlü afetlere hazır olmalıyız" dedi.