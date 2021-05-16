Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde cinnet getiren şahıs, annesini öldürüp kardeşini ve iki polisi de yaraladı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde cinnet getiren şahıs, annesini öldürüp kardeşini ve iki polisi de yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Emecan Mahallesinde cinnet getiren 37 yaşındaki Turgut Alkan, annesi Şükriye Alkan'ı (70) vücudunun birçok yerini baltayla keserek öldürdükten sonra yaraladığı kardeşi Hasan Alkan'ı, yengesini ve yeğenlerini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin ikna çabalarına balta ile saldırarak karşılık verdi. Saldırıda iki polisini bacağından ve sırtından yaralandığı öğrenilirken, saldırgan Turgut Alkan, vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili bilgi veren Emecan Mahallesi Muhtarı Mustafa Alkan, "Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören Turgut Alkan'ın, kardeşini kestiğini ve yengesiyle yeğenlerini rehin aldığını duyduk. Polise haber vererek olay yerine gittik. Kapıyı kapatmış içerdeydi. Polisler gelince ikna ederek teslim almaya çalıştı, ancak bir anda elinde baltayla önüne gelene saldırmaya başladı. Bu arada bir, iki kişi yaralandı. Elindeki baltayla önüne geleni kesmeye çalışınca polisler ateş etmek zorunda kaldı. Saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi. Bu arada da iki, üç polis bacağından, sırtından yaralandı. Eve girdiğimde gördük ki annesini de başından ve vücudunun birçok yerinden keserek öldürmüş. Kardeşini de yaralamıştı" bilgisini verdi.

Olayda hayatını kaybeden saldırgan Turgut Alkan ve öldürdüğü annesi Şükriye Alkan'ın cesetleri Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı kardeşi ile yaralı polisler de Giresun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE