Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Bulancak ilçesinde cinnet getiren şahıs, annesini öldürüp kardeşini ve iki polisi de yaraladı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde cinnet getiren şahıs, annesini öldürüp kardeşini ve iki polisi de yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Emecan Mahallesinde cinnet getiren 37 yaşındaki Turgut Alkan, annesi Şükriye Alkan'ı (70) vücudunun birçok yerini baltayla keserek öldürdükten sonra yaraladığı kardeşi Hasan Alkan'ı, yengesini ve yeğenlerini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin ikna çabalarına balta ile saldırarak karşılık verdi. Saldırıda iki polisini bacağından ve sırtından yaralandığı öğrenilirken, saldırgan Turgut Alkan, vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili bilgi veren Emecan Mahallesi Muhtarı Mustafa Alkan, "Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören Turgut Alkan'ın, kardeşini kestiğini ve yengesiyle yeğenlerini rehin aldığını duyduk. Polise haber vererek olay yerine gittik. Kapıyı kapatmış içerdeydi. Polisler gelince ikna ederek teslim almaya çalıştı, ancak bir anda elinde baltayla önüne gelene saldırmaya başladı. Bu arada bir, iki kişi yaralandı. Elindeki baltayla önüne geleni kesmeye çalışınca polisler ateş etmek zorunda kaldı. Saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi. Bu arada da iki, üç polis bacağından, sırtından yaralandı. Eve girdiğimde gördük ki annesini de başından ve vücudunun birçok yerinden keserek öldürmüş. Kardeşini de yaralamıştı" bilgisini verdi.

Olayda hayatını kaybeden saldırgan Turgut Alkan ve öldürdüğü annesi Şükriye Alkan'ın cesetleri Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı kardeşi ile yaralı polisler de Giresun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - GİRESUN

Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE

Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı
Giresun'da baltalı dehşet: Annesini öldürdü, kardeşini ve 2 polisi yaraladı
Devriye gezen polis, ağaca asılı ceset buldu
Devriye gezen polis, ağaca asılı ceset buldu
Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki: Ceza yazarsan insan değilsin
Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki: Ceza yazarsan insan değilsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hadise Cemal Hünal Serdar Ortaç Nur Fettahoğlu
Spor Muslera Gökhan Töre Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 18:36:51. #1.14#

title