Giresun'da 16 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu
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Giresun'da 16 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu

Giresun'da 16 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 16 koyun telef oldu.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 16 koyun telef oldu.

Giresun'un iç kesimlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla beraber Çamoluk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucunda 16 koyun telef oldu.

Çamoluk ilçesinde Sarpkaya, Gürçalı, Bayır, Eğnir ve Ozan köyü yaylalarının bulunduğu alanda Erzincan'dan gelen küçükbaş hayvan besicilerinin 16 koyunu yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Meydana gelen olayda sürü sahibi veya çobanlarda herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı bildirildi. - GİRESUN

Giresun'da 16 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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