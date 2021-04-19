Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı...Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı
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Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı...Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Haberler | 3. Sayfa

Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı.

Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı...Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı

Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bir işyerine dadan hırsız, bir şey bulamayınca çay ve şeker çaldı

Kopardığı güvenlik kamerasını da çalmayı ihmal etmeyen hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bir işyerine dadanan acemi hırsız, bir şey bulamayınca çay ve şeker çaldı. Kopardığı güvenlik kamerasını ve eski bir oto teybini de çalan hırsız, güvenlik kamerasına böyle yakalandı.

Olay hafta sonu İstanbul Sultangazi ilçesi Eski Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen hırsız, cumartesi günü saat 17.30 sıralarında metal işletmeciliği yapan bir iş yerine girdi. Mutfaktaki pencereden işyerine giren hırsız, içeride bir şeyler aradı. Bir süre dolapları karıştıran ancak aradığını bulamayan hırsız, dükkandan eli boş çıktı. Bir sonraki gün saat 11.00 sıralarında aynı işyerine bir kez daha giren hırsız, güvenlik kamerasını fark etti. Güvenlik kamerasını kopararak etkisiz hale getiren hırsız, mutfakta bulunan çay ve şeker gibi gıda malzemelerini dolapta bulunan eski bir oto teybini çaldı. Kopardığı güvenlik kamerasına da çalan hırsız iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekipleri güvenlik kameralarınca yakalanan hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı...Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı
Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı...Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı
Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı...Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı
Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı...Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK

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