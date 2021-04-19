Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor
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Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor

Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İDDEF, Ramazan ayı vesilesiyle Gine'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde, engelli kimselerin yaşadığı bölgede, hapishanedeki mahkumlara ve civardaki halka olmak üzere her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtıyor.

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İDDEF, Ramazan ayı vesilesiyle Gine'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde, engelli kimselerin yaşadığı bölgede, hapishanedeki mahkumlara ve civardaki halka olmak üzere her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2021 Ramazan ayı yardım çalışmalarını 'İyilik Seninle' sloganıyla gerçekleştirirken, Batı Afrika ülkesi Gine'de ise hayırseverlerin destekleriyle her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtıyor. Gine'nin başkenti Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi çevresindeki ve Rotema Dispanser bölgesindeki engelli kimseler ile her gün farklı bir köye mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırılıyor.

Yapılan açıklamada Gine'deki Ramazan çalışmalarının her gün binlerce ihtiyaç sahibi kişiye ulaşarak sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, "Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği hazırlıyoruz. Başkent Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyemizin bahçesinde hazırlanan yemekler ile II. Abdülhamid Han Camii'nin avlusunda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kurulan iftar sofralarında öğrencilerimiz ve çevredeki Müslüman kardeşlerimizle birlikte iftar yapıyoruz. Ayrıca İDDEF olarak hazırlanan yemekleri görevli kardeşlerimizle paketleyerek Gine'de uyguladığımız mobil iftar araç projemizle her gün Rotema Dispanser bölgesindeki engelli kimselere, hapishanedeki mahkumlara ve yolda kalanlara ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle Gine'de her gün Ramazan bereketi ve heyecanı yaşanıyor. Her yıl geleneksel olarak Gine'de düzenlediğimiz iftar programlarını artırarak, daha çok ihtiyaç sahibi kardeşimizin kapısını çalarak devam ettiriyoruz. Öte yandan Ramazan'ın ve çalışmalarımızın bereketiyle II. Abdülhamid Han Camii'nde iki kardeşimiz Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Allah Ramazan vesilesiyle destek veren herkesten razı olsun" denildi.

Federasyon, Gine'deki Ramazan çalışmalarıyla binlerce kişiye ulaşmayı hedeflerken, hayırseverlerin; iftar, zekat, kumanya ve fitre bağışında bulunabildiği belirtildi. - İSTANBUL

Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor
Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor
Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor
Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor
Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor
Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor
Gine'de her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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