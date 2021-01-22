Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı

INSTAGRAM SAYFASINA EKLEDİ

Gigi Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızının adını sonunda açıkladı. Bunu da Instagram sayfasında kendini tanıttığı bölüme bir ekleme yaparak duyurmuş oldu.

'KHAI'NİN ANNESİ'

25 yaşındaki Gigi Hadid; Instagram sayfasında kendisiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme "Khai'nin annesi" notunu ekledi. Böylece minik bebeğin adı da ortaya çıkmış oldu.'SEÇİLMİŞ KİŞİ' ANLAMINA GELİYOR

"Khai" kelimesinin sözlük anlamının seçilmiş kişi ya da asil kişi, asalet anlamına geldiği belirtildi. Khai ismi, Gigi Hadid'in kardeşi Bella'nın ikinci adı ile de benzerlik gösteriyor.KARDEŞİNİN ADINA BENZİYOR Bella Hadid'in tam adı Isabella Khair Hadid. Arapça bir kelime olan "Khair", "iyi, bereketli, nimet" gibi anlamlara geliyor.BU MESAJI PAYLAŞTI

Gigi Hadid ile Zayn Malik, bebeklerinin dünyaya gelişini bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu. Hadid 'kızımız hafta sonu bize katıldı dünyamızı değiştirdi' mesajını paylaştı.HİSLERİMİ ANLATABİLMEM İMKANSIZ Zayn Malik ise kendi sosyal medya sayfasından kızının doğumunu duyururken 'Hissettiklerimi kelimelere dökmeye çalışmak imkansız' dedi...İKİSİNİN DE İKİŞER TANE İSMİ VAR

Filistin asıllı Mohamed Hadid ile Hollandalı Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen ilk çocukları olan 25 yaşındaki Gigi Hadid'in tam adı Jelena Noura Hadid. Ondan bir yaş küçük olan Bella Hadid'in tam adı ise Isabella Khair Hadid.BABALARININ İLK EVLİLİĞİNDEN İKİ ABLALARI VAR İki kız kardeşin 21 yaşındaki erkek kardeşleri ise Anwar Mohamed Gerard Hadid adını taşıyor. Gigi, Bella ve Anwar Hadid'in, babalarının ilk evliliğinden dünyaya gelen iki kardeşleri daha var. Mohamed Hadid'in Mary Butler ile evliliğinden dünyaya gelen 35 yaşındaki kızı Alana adını taşıyor. Ondan beş yaş büyük ablasının adı ise Marielle.

Kaynak: Hürriyet