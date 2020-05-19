Gider borusuna sıkışan kediyi Can-Kur kurtardı
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Gider borusuna sıkışan kediyi Can-Kur kurtardı

Gider borusuna sıkışan kediyi Can-Kur kurtardı Adana'da düştüğü gider borusunda sıkışan yavru kedinin imdadına Can-Kur ekipleri yetişti Adana'da düştüğü gider borusunda sıkışan yavru kedi, Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.

Gider borusuna sıkışan kediyi Can-Kur kurtardı
19.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:12

Gider borusuna sıkışan kediyi Can-Kur kurtardı

Adana'da düştüğü gider borusunda sıkışan yavru kedinin imdadına Can-Kur ekipleri yetişti

ADANA - Adana'da düştüğü gider borusunda sıkışan yavru kedi, Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, iki katlı bir binanın tuvalet gider borusundan sürekli kedi sesi gelmesi üzerine ev sahibi yaptığı incelemede borunun içinde bir kedinin sıkıştığını anladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Can-Kur ekipleri gider borusunu kırdı. Ancak kedi bir türlü bulunamayınca ekipleri borunun dirsek kısmını da kırıp sıkışan yavru kediyi kurtardı. Kedinin iki katlı evin damında oynarken ağzı açık olan tuvalet gider borusuna düştüğünü belirledi. Kedi bir veteriner hekime götürülerek kontrol edildikten sonra sokağa bırakıldı.

Kaynak: İHA

Manşet

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