Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı
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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

20.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:16
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı

'ın ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı İlkokulu ve Eskitaş Ortaokulu'nun öğrencilerinden bazıları yedikleri tavuk yemeğinin ardından, rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti bulunan 58 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ve Kahta Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin durumu iyi. En kısa zamanda taburcu edilmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı
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