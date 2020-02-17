: Gıda Denetimi Seferberliği süt ürünlerinde başladı

17.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:29

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Gıda Denetimi Seferberliği kapsamında Kırklareli'nde ürün bazlı denetim gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel ile gıda kontrol görevlileri İnece beldesindeki süt ürünleri tesislerinde yaptı.

Ekipler tesislerinin süt dolum bölümü ile sütün işlendiği alanlarda denetim yaparak, üretilen ürünler üzerindeki etiketleri kontrol etti.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimlerin tüm ülke genelinde yapıldığını söyledi.

Denetimlerin 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirileceğini ifade eden Özel, denetimler ile vatandaşların daha sağlıklı ürünler tüketebileceklerini anlattı.

Denetimlerin hızla gerçekleştirileceğini bildiren Özel, denetimlerin gece gündüz demeden sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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