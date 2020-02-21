Gıda bankacılığıyla israf önlenecek, yoksulluk azaltılacak

21.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:07

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, gıda bankacılığı ile israfın önlenmesi ve yoksulluğun azaltılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



"2. Gıda Bankacılığı Zirvesi", kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından düzenlenen 2. Gıda Bankacılığı Zirvesi, TBMM Dilekçe Komisyon Başkanı M. Belma Satır'ın açılış konuşmasıyla başladı. Zirvede dünyada ve Türkiye'de gıda bankacılığı modelleri ve sıfır atık kapsamı ile gıda bankacılığının ekonomi üzerindeki etkileri konuşuldu.



İngiltere, Singapur ve Arjantin'de gıda bankacılığı konusunda başarılı faaliyet sürdüren 3 gıda bankası temsilcisi, bulundukları ülkelerden video konferans yöntemiyle zirveye katılarak ülkelerindeki çalışmaları aktardılar. Hande Tibuk, zirveye uluslararası video konferans yöntemiyle katılımın karbon ayak izini azaltma yönünde örnek teşkil edeceğinin altını çizdi.



Hande Tibuk, dünyada üretilen gıdanın üçte birinin çöpe gittiğini, gıda bankacılığı yaparak israfın önlenmesi ve yoksulluğun azaltılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tibuk, "Global Food Banking Network üyesi olarak uluslararası platformlarda da ülkemizi temsil etmekteyiz. Kamu, STK, özel sektör el ele, omuz omuza diyerek çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Gıda sektörünün önemli temsilcileriyle de yakın iş birliği halindeyiz" dedi.



TBMM Dilekçe Komisyon Başkanı M. Belma Satır ise sosyal hayatın gelişmesiyle birlikte israf konularının da arttığını söyledi. Satır, "Kamu, özel sektör, STK'lar ve vakıfların iş birliğiyle hareket edilmesi halinde israf konusunda önemli yol alınabilir. Komisyon olarak her alanda israfın önlenmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu nedenle ikincisi yapılan bu zirveyi çok önemsiyoruz. Mottomuz 'paylaşmak zenginliktir" dedi.



Paneller sırasında bir konuşma yapan İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmet Hakkı Aral, israfla ilgili hazırladıkları kamu spotlarını ilk kez zirvekatılımcılarına gösterdi. Yine panelistlerden Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge ve Yöntem Araştırma Genel Müdürü Mehmet Aktulga, israfla ilgili yaptıkları akademik araştırmalarla ilgili bilgiler paylaştılar.



AB Sivil Toplum Sektörü Hibe Programı'nca desteklenen "Türkiye'de Gıda Bankacılığı'nın Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, bugüne kadar TİDER'in yapmış olduğu çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı. Oturumun açılış konuşmasını Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan yaptı.



Zirvede, gıda bankacılığına en çok bağış yapan firmalara ilk defa ödül verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA