Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima hikayesi
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Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima hikayesi

Ghost of Tsushima karakterleri kimler? Ghost of Tsushima sistem gereksinimleri neler? Ghost of Tsushima collector's edition içerisinde neler var? Ghost of Tsushima türkçe dil seçeneği var mı? Ghost of Tsushima karakterleri kimler?

03.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:55

PlayStation 4 için yakın tarihte çıkacak olan oyun, samuray gelenekleri ile büyüyen Jin Sakai'nin yeni bir kimliğe bürünmesini konu ediyor. Oyunun bir sanat eseri gibi görüldüğüne dair pek çok yönetmen yorumu bulunan Ghost of Tsushima'nın fiyatı ne kadar olacak? Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Haberin detaylarında.

GHOST OF TSUSHIMA TÜRKÇE DİL SEÇENEĞİ VAR MI?

PlayStation'ın en çok beklenen oyunlarından olan Ghost of Tsushima, Türkçe dil desteği ile yakında satışa sunulacak. Japon kültürünü yansıtan oyun, Japonya merkezli olarak Sucker Punch tarafından üretilmiştir. Türkiye'de PlayStation kullanıcıları artmaya devam ettiği için, Sony Türkçe dil desteğini birçok oyunda sağlamaya çalışıyor.

26 Haziran 2020 tarihinde Türkçe dil desteğinin olacağı duyurulmuştu.

Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima hikayesi

GHOST OF TSUSHIMA HİKAYESİ

13. yüzyıl Japon savaşçılarının gerçek hikayelerinden esinlenen oyun, 1274 yılında yaşanan Japonya'nın Moğol istilasına odaklanır. Moğollar 13. yüzyılda doğuyu fethetmek için birçok ülkeye saldırı düzenlemiştir. Moğol İmparatorluğunun zeki ve acımasız komutanı Khotun Khan, Japonya'ya ulaşmayı aklına koydurmuştur. Önündeki tenk engel ise Tsushima Adası. Buraya büyük bir baskın yapılmıştır ve adada yaşayan çoğu kişi öldürülmüştür. Hayatta kalan sayılı kişilerden biri olan Jin Sakai bir hedefe odaklanmıştır. Adayı istiladan kurtarmak ve adada hayatta kalan insanları korumak. Jin Sakai bu savaşı kazanmak için stratejisini göstermeli ve Ghost yolunu çizmelidir. Samuray geleneklerine ek olarak sıra dışı yeteneklerini de kullanmalı. Tsushima Adası'nı kurtarmak Jin Sakai'nin elinde!

Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima hikayesi

Açık dünya olarak tasarlanan oyunda aksiyon ve macera dolu bir hikayeye doyacaksınız. Oyun içerisinde at binebilirsiniz. Pek çok farklı karakterle karşılaşacak ve Tsushima Adası'ndaki güzelliklere şahitlik edeceksiniz.

Oyunda canlandıracağınız karakter Jin Sakai olacak. Samuray gelenekleri ile büyüyen Jin, Moğollardan sonra farklı bir savaş biçimini benimseyerek adasını kurtarmaya çalışmaktadır. Eski dostları ve yeni müttefikleri ile Moğolları alt etmek için Jin ile doğru stratejileri uygulamanız gerekir.

Jin için en önemli silah katanasıdır. Yakın mücadeleye girmeyi bir gelenek olarak gören ve bilen Jin, yay kullanmayı öğrenmeli ve akıllıca tuzaklar kurarak düşmanı pusuya düşürmeli. Jin'e savaş yeteneklerini geliştirmede yardımcı ol!

GHOST OF TSUSHIMA NE ZAMAN ÇIKACAK?

26 Haziran 2020 tarihinde çıkacak olan oyunun tarihi pandemi sebebiyle 17 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

GHOST OF TSUSHIMA FİYATI NE KADAR?

Türkçe altyazılı olarak satışa sunulacak oyun 429 TL olarak satışa sunuldu. Deluxe Edition ise 489 olarak satışa sunuldu. Deluxe Sürümü ile fazladan pek çok şeyin oyuna eklendiği belirtiliyor.

Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima hikayesi

GHOST OF TSUSHIMA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

PS4 için sunulan oyunda otomatik indirme yapmak için, otomatik oturum açma ve otomatik girişi etkinleştirmelisiniz. Tek oyunculu olan oyun için, 50 GB HDD alan gerekir.

GHOST OF TSUSHIMA COLLECTOR'S EDITION İÇERİSİNDE NELER VAR?

Ön sipariş ile ulaşılan ürün içerisinde aşağıdakiler yer almaktadır:

Ghost of Tsushima Dijital Mini Oyun Müzikleri

Ghost of Tsushima Jin Dinamik Teması

Ghost of Tsushima Jin Avatarı

Standlı Sakai Maskesi

Dokuma harita

Sashimono (savaş sancağı)

Furoshiki (sargı bezi)

Metal Kutu

Dark Horse'tan 48 sayfalık mini eskiz kitabı

Bir Teknik Puanı

Haçiman'ın Armağanı Nazarlık

Tsuşima'nın Kahramanı Görünüm Seti: Altın Maske, Beden Zırhı, Kılıç Seti, At, Eyer

Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima hikayesi

GHOST OF TSUSHIMA SPECIAL EDITION İÇERİSİNDE NELER VAR?

Ön sipariş ile ulaşabileceğiniz ürünler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Ghost of Tsushima Dijital Mini Oyun Müzikleri

Ghost of Tsushima Jin Dinamik Teması*

Ghost of Tsushima Jin Avatarı

Metal Kutu

1 Teknik Puanı

Haçiman'ın Armağanı Nazarlık

Tsuşima'nın Kahramanı Görünüm Seti: Altın Maske, Kılıç Seti

Dark Horse'tan dijital mini eskiz kitabı

GHOST OF TSUSHIMA KARAKTERLERİ KİMLER?

Jin Sakai

Samuray olarak yetişmiş Jin, oyun içerisinde yeteneklerini geliştirecek. Yeni bir kimlik elde etmeye başlayacak olan Jin Sakai, Ghost kimliğine ulaşmaya çalışacak.

Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima hikayesi

Shimura

Tsushima Adası'nın lordu/ jitosu olan Shimura, Jin için önemli bir figürdür. Samuray yetenekleri ile Jin için önemli bir kişidir. Ve onun Ghost'a evrilme dönemi için epey endişelidir.

Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima hikayesi

Khotun Khan

Moğol generali olan Khotun Khan, Tsushima Adası'nı işgal eden kişidir. Samuray kültürüne hakimdir ve onları içerden vurmak ister. Acımasız, zeki ve vahşi olan Khotun Khan, Jin için önemli bir tehdittir. Jin onu hafife almaması gerektiğini öğrenecek mi?

Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima hikayesi
Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak? Ghost of Tsushima fiyatı ne kadar? Ghost of Tsushima hikayesi
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