Ghost of Tsushima: Legends - Prove Yourself in Rivals fragmanı yayınlandı!

PS5 ve PS4 için çıkış yapacak online tabanlı Ghost of Tsushima: Legends için "Prove Yourself in Rivals" adlı yeni bir fragman yayınladı.

Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Sucker Punch Productions, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için bağımsız olarak çıkacak olan hikaye tabanlı çevrimiçi çok oyunculu Ghost of Tsushima: Legends için "Prove Yourself in Rivals" adlı yeni bir fragman yayınladı.

Ghost of Tsushima: Legends, iki yeni özellik olan Rivals Mode ve Gear Mastery System ile beraber erişime açılacak. Oyunseverler online tabanlı Legends sürümüne ana oyunu satın alarak sahip olabilir veya sürümü ayrı olarak satın alabilir.

Ghost of Tsushima: Legends, 3 Eylül'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.

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GHOST OF TSUSHIMA: LEGENDS - PROVE YOURSELF IN RIVALS FRAGMANI

Ghost of Tsushima: Legends Japon folkloru ve mitolojisinden esinlenilmiş yeni bir çevrimiçi co-op çok oyunculu tecrübe. Samuray, Avcı, Ronin veya Suikastçı sınıflarından birini seç, ister arkadaşlarınla ister çevrimiçi eşleştirme ile iki oyunculu hikâye görevlerini veya dört oyunculu dalga tabanlı sağ kalım görevlerini oyna. Ghost of Tsushima: Legends, Ghost of Tsushima - Tsuşima'nın Hayaleti sahiplerine ücretsiz indirme olarak sunulacaktır.