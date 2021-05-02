GHAZIABAD - Hindistan'da yardım kuruluşlarından Kovid-19 hastalarına oksijen desteği
Oksijen tedavisi alan hastalardan detaylar GHAZIABAD - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti.
Oksijen tedavisi alan hastalardan detaylar GHAZIABAD - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti. Hindistan'nın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ghaziabad kentinde kritik hastalara ücretsiz oksijen tedavisi uygulanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh