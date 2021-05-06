Gezmiş, Aslan ve İnan mezarları başında anıldı
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Gezmiş, Aslan ve İnan mezarları başında anıldı

Gezmiş, Aslan ve İnan mezarları başında anıldı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 49. yılında Ankara'daki mezarları başında anıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 49. yılında Ankara'daki mezarları başında anıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı ve Çankaya İlçe Başkanlığı üyelerinden oluşan grup, anma etkinliği öncesinde Karşıyaka Mezarlığı önünde toplandı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle mezarlıklar müdürlüğünce ziyarete kapalı olan bölgeye girmek için yetkililerle görüşen grup üyeleri, gerekli izinlerin alınmasının ardından Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla mezarların önünde saygı duruşunda bulundu. Grup üyeleri, daha sonra Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

12 Mart 1971 muhtırası sonrası yapılan yargılamalarda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam cezasına çarptırılmış, 6 Mayıs 1972'de idam edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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