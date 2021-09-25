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Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar kimdir? Yıldız Yakar hayatı ve biyografisi! Yıldız Yakar kaç yaşında, nereli?

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Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar kimdir? Yıldız Yakar hayatı ve biyografisi! Yıldız Yakar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yıldız Yakar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yıldız Yakar hakkında merak edilenler. Yıldız Yakar hayatı ve biyografisi. Yıldız Yakar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yıldız Yakar merak konusu oldu. İşte Yıldız Yakar hakkında merak edilen Yıldız Yakar kimdir, Yıldız Yakar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

YILDIZ YAKAR KİMDİR?

1985 doğumllı olan başarılı sunucu aslen Antalya, Alanya'lıdır. Babası Hilmi Yakar Alanya'nın tanınmış simalarındandır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yıldız yakar İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü mezunudur. Uzun süre eski SkyTürk kanalı bünyesinde spor haberler i sunmuştur.

Başarılı sunucu günümüzde ise kanalın yeni ismi olan TV360 ekranlarında Gezmek Olsun isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

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Haber: Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar kimdir? Yıldız Yakar hayatı ve biyografisi! Yıldız Yakar kaç yaşında, nereli? - Haberler
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