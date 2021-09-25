Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar kimdir? Yıldız Yakar hayatı ve biyografisi! Yıldız Yakar kaç yaşında, nereli?

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YILDIZ YAKAR KİMDİR?

1985 doğumllı olan başarılı sunucu aslen Antalya, Alanya'lıdır. Babası Hilmi Yakar Alanya'nın tanınmış simalarındandır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yıldız yakar İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü mezunudur. Uzun süre eski SkyTürk kanalı bünyesinde spor haberler i sunmuştur.

Başarılı sunucu günümüzde ise kanalın yeni ismi olan TV360 ekranlarında Gezmek Olsun isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

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